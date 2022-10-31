На Харківщині викрито колаборанта, який під час окупації обіймав посаду «завідуючого сектору ЖКГ»

На початку червня у смт Савинці на Ізюмщині місцевий мешканець пішов на співпрацю з окупантами. Так, чоловік погодився на пропозицію ворожої армії та обійняв посаду «завідуючого сектору житлово-комунального господарства», повідомляє прокуратура Харківської області.

Наприкінці червня колаборант навіть встиг юридично «оформити» трудові відносини, уклавши договір з «головою» окупаційної адміністрації Балаклії.

Псевдоначальник, аби догодити представникам рф, виконував низку функцій: організовував та проводив колективні наради, надавав розпорядження працівникам щодо виконання робіт.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Досудове розслідування проводить СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости