В Лозівському районі через вибух загинула родина – подружжя та маленька дитина

29 жовтня у селі Федорівка Миролюбівського старостинського округу в наслідок вибуху невідомого предмета, за попередніми даними, загинула родина – батько, мати та малолітня дитина. Наразі триває досудове розслідування, встановлюються усі обставини події.

Вибухонебезпечний предмет на територію подвір’я приніс господар. Тим самим чоловік наразив на смертельну небезпеку усю свою родину, розповів начальник Лозівського управління ГУ ДСНС Віктор Мусієнко.

Міський голова Сергій Зеленський доручив фахівцям посилити роз’яснювальну роботу серед населення щодо поводження з вибухонебезпечними та підозрілими предметами.

Агентство Телевидения Новости