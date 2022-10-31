На випадок відключень електроенергії в Україні планують створити публічні точки Wi-Fi

Мінцифри створить в Україні публічні точки Wi-Fi, щоб забезпечити зв’язок на випадок відключень електроенергії.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв’ю Forbes, пише Громадське.

Зараз міністерство очікує отримання 1 570 терміналів Starlink від Польщі. Частину цих терміналів використають для створення публічних точок Wi-Fi.

За словами Федорова, українців хочуть забезпечити «максимально сталим зв’язком» на випадок відключень електрики. Адже у деяких регіонах без світла не працюють вежі мобільного зв’язку та провайдери фіксованого інтернету.

«Ми розуміємо, яка ситуація в кожного провайдера, скільки генераторів та акумуляторів вони купують, як можемо допомогти ми. Проте хочемо забезпечити країну залізобетонними місцями для звʼязку за будь-якої ситуації. Зокрема розглядаємо використання Tesla Powerwall, Starlink, щоб такі точки публічного звʼязку були в Україні і працювали незалежно від роботи енергомережі», – зазначив міністр.

Мінцифри запустить декілька тестових точок, щоб перевірити їх роботу. «Цього тижня отримаємо тестову точку, перевіримо роботу у внутрішньому форматі, а далі – масштабування», – каже Федоров.

Повноцінно запустити проєкт планують упродовж листопада. Однак скільки буде таких точок, поки невідомо.

Нагадаємо, зранку 31 жовтня російські війська здійснили масований обстріл по низці областей: поцілили по об’єктах енергосистеми. Наприклад, у Києві після обстрілів у частини жителів не лише зникло світло та водопостачання, а й були перебої зі зв’язком.

Агентство Телевидения Новости