В Ізюмі запрацювало «Українське радіо»

В Ізюмі на хвилі 102,5 FM знов працює «Українське радіо» (УР-1).

Окрім цього, в Ізюмі можна приймати сигнал з радіо-телевізійної станції Краматорська Концерну РРТ на хвилях 89.0 FM, 90.9 FM, 95.7 FM, повідомляє ХОВА.

Також працює аналогове телебачення: УТ-1, Інтер, Новий канал, СТБ. Тож, щоб зловити сигнал з Краматорська, необхідно повернути антену на будинку. Рівень сигналу залежить від висоти підйому приймальної антени.

На деокупованих територіях Харківської області тривають роботи над відновленням українського мовлення. Нагадаємо, що воно запрацювало уже у містах Вовчанськ, Балаклія, Зміїв, Куп’янськ та у селищі Великий Бурлук.

Агентство Телевидения Новости