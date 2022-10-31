Розстріляні російськими військовими майже впритул – харківські слідчі зафіксували ще один злочин росіян

7 березня, коли колона військових рф зайшла в Ізюм, окупанти натрапили на автівку з місцевими мешканцями, які рухалися в зустрічному напрямку. Рашисти розстріляли авто з цивільними: троє чоловіків – батько з сином та їх знайомий загинули.

Сьогодні на кладовищі в місті Ізюмі поліцейські зведеного загону вилучили рештки загиблих.

Наймолодшому 24 лютого – у день повномасштабного вторгнення росії в Україну виповнилося 20 років. Його батькові – 46, їх знайомому – 56.

Заступник начальника Ізюмського районного управління Тимур Тертишний повідомив, що після обстрілу автомобіль згорів. Рештки були поховані на місцевому кладовищі близькими друзями.

На місці розстрілу автомобіля Форд Транзит, на березі невеликої річки, куди впала автівка, а також на місці поховання працювали вибухотехніки, слідчо-оперативно група, криміналісти, експерти.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости