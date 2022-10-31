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Харківський центральний парк показав порожні алеї у Halloween

Харківський центральний парк показав порожні алеї у Halloween

Свято Хеловіна у Харкові відзначали в парку Горького з розмахом – з середини дня тут тривали тематичні майстер-класи та конкурси, а ввечері на центральній алеї проходив зомбі-фест.

Цьогоріч співробітники парку записали привітання для прихильників свята зомбі, відьом і іншої казкової нечисті:

«…без привітання ми не могли вас залишити. Тим більше, що саме зараз на півдні та сході боротьба з нечистю триває. Тож, зі святом вас!»

Агентство Телевидения Новости

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