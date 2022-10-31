Харківські патрульні фіксують збільшення п’яних водіїв на дорогах міста

558 нетверезих водіїв виявили харківські патрульні за минулий місяць, зокрема 23 за минулу добу, повідомляє пресслужба УПП Харківської області.

«Керування транспортом в стані сп’яніння одне з найтяжчих порушень у сфері безпеки дорожнього руху. Часом безвідповідальні водії вважають, що зможуть уникнути відповідальності, однак це хибна думка. Поліцейські продовжують виявляти порушників», – йдеться в повідомленні.

558 протоколів за ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП за жовтень – це, за даними поліції, на 34% більше ніж за попередній місяць.

Агентство Телевидения Новости