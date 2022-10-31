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Харківські патрульні фіксують збільшення п’яних водіїв на дорогах міста

Харківські патрульні фіксують збільшення п’яних водіїв на дорогах міста

558 нетверезих водіїв виявили харківські патрульні за минулий місяць, зокрема 23 за минулу добу, повідомляє пресслужба УПП Харківської області.

«Керування транспортом в стані сп’яніння  одне з найтяжчих порушень у сфері безпеки дорожнього руху. Часом безвідповідальні водії вважають, що зможуть уникнути відповідальності, однак це хибна думка. Поліцейські продовжують виявляти порушників», – йдеться в повідомленні.

558 протоколів за ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП за жовтень – це, за даними поліції, на 34% більше ніж за попередній місяць.

Агентство Телевидения Новости

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