На Харківщині через ранкові ракетні удари без світла залишилися 140 тисяч споживачів

У Харкові через ранкові ракетні удари ворога та пошкодження критичної інфраструктури було знеструмлено близько 50 тисяч споживачів, по області – біля 90 тисяч. Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок проблем з електропостачанням виникли і проблеми з водо- та теплопостачанням.

Хоч і зі зниженим тиском, але робимо все можливе, щоб вода таки подавалася жителям.

Через низьку напругу котельні, які вже подавали теплопостачання в Харкові та Чугуєві, після стабілізації одразу відновлять роботи.

Енергетики та комунальні служби Харківщини роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити подачу електрики, води та тепла.

Агентство Телевидения Новости