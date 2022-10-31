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На Харківщині через ранкові ракетні удари без світла залишилися 140 тисяч споживачів

На Харківщині через ранкові ракетні удари без світла залишилися 140 тисяч споживачів

У Харкові через ранкові ракетні удари ворога та пошкодження критичної інфраструктури було знеструмлено близько 50 тисяч споживачів, по області – біля 90 тисяч. Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок проблем з електропостачанням виникли і проблеми з водо- та теплопостачанням. 

Хоч і зі зниженим тиском, але робимо все можливе, щоб вода таки подавалася жителям.

Через низьку напругу котельні, які вже подавали теплопостачання в Харкові та Чугуєві, після стабілізації одразу відновлять роботи.

 Енергетики та комунальні служби Харківщини роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити подачу електрики, води та тепла.

Агентство Телевидения Новости

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