Куп’янський район: через обстріли горів учбовий заклад

За добу з 31 жовтня по 1 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 31 оперативний виїзд, з яких:

21 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких пов’язана з веденням бойових дій;

1 – на аварійно-рятувальні роботи;

8 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

1 – інші виїзди.

Протягом доби трапилось 1 пожежа, спричинена ворожими обстрілами у Куп’янському районі області. Горів учбовий заклад на площі понад 500 кв. метрів.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 563 вибухонебезпечних предмета.

Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили біля 28 т води.

Агентство Телевидения Новости