Під час обстрілу Куп’янського району поранено жінку: постраждала в тяжкому стані

Ніч у Харкові минула без ударів росіян. Потягом доби окупанти обстрілювали із артилерії населені пункти Харківщини, які межують із лінією зіткнення, зокрема Куп’янського та Чугуївського районів.

Після 21 години окупанти завдали ударів по Куп’янську, зруйнований житловий будинок. Жертв та постраждалих немає.

Протягом доби медики госпіталізували жінку 50 років, яка постраждала внаслідок обстрілу у Ківшарівці Куп’янського району. Пацієнтка у тяжкому стані.

Піротехнічними підрозділи ДСНС продовжують розміновувати території. Протягом доби знешкодили 563 вибухонебезпечних предмета.

Агентство Телевидения Новости