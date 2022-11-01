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В Чугуївському районі виявили тимчасовий шпиталь та місце проживання окупантів

В Чугуївському районі виявили тимчасовий шпиталь та місце проживання окупантів

Поліцейські виявили тимчасовий шпиталь та місце проживання росіян у Чугуївському районі.

На території підприємства окупанти залишили руїни та купу сміття, серед якого шприці російського виробництва, медикаменти, георгіївські стрічки та форма військових російської федерації.

Правоохоронці виявили кілька листів від дітей окупантам, які воюють в України. Усі вони від дітей із Санкт-Петербурга з однаковим текстом. Листи мають різний підпис та почерк, єдина відмінність – імена авторів. Можна припустити, що текст дітям надиктували у навчальному закладі.

Агентство Телевидения Новости

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