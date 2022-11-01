Мінус 4 ворожих гелікоптери, 2 БпЛА та 45 ворожих крилатих ракет за добу, – Генштаб

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 1 листопада. 251 доба війни.

Протягом минулої доби противник завдав 60 ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснив понад 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ударів противника зазнали райони понад 50 населених пунктів, зокрема: Соледар, Вугледар, Яковлівка, Веселе Донецької області.

На Слобожанському напрямку ворог здійснював обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вільхуватка, Вовчанськ, Гатище, Стрілеча та Ветеринарне.

На Куп’янському напрямку з мінометів, ствольної та реактивної артилерії окупанти обстрілюють населені пунктів Кучерівка, Стельмахівка, М’ясожарівка, Петропавлівка.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала по ворогу 14 ударів. Під ураження потрапили райони зосередження озброєння та військової техніки, опорні пункти і позиції комплексів протиповітряної оборони противника. На різних напрямках наші підрозділи протиповітряної оборони збили 4 гелікоптери, 2 БпЛА та 45 ворожих крилатих ракет.

Воїни ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та інші важливі військові об’єкти російських окупантів.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости