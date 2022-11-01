Как выбрать и купить корм для телят?

В животноводстве для здорового и интенсивного выращивания телят широко используются комбикорма и разные добавки, представленные в ассортименте. Это простой, быстрый и эффективный способ получить здоровых телят и гарантировать рентабельность предприятия. Перед тем, как купить комбикорм для телят, необходимо подробнее ознакомиться с каталогом, и подбирать продукт с учетом совокупности факторов.

Выбор и особенности применения корма для телят

Сбалансированный корм для телят способствует ускорению развития и набора веса. К другим неоспоримым преимуществам применения относят следующее:

доказанная эффективность;приемлемая стоимость упаковки;сбалансированный и обогащенный полезными веществами состав;обеспечение здорового аппетита;укрепление иммунитета и защита телят от болезней;гарантированный быстрый прирост мышц;удобное применение;оптимизация затрат на разведение животных.

Также использование готовых комбикормов позволяет обогатить рацион телят, так как в обычном корме и молоке не содержится достаточное количество витаминов, минералов, ферментов, аминокислот и т.д.

В таком сбалансированном прикорме содержится костная мука, незаменимые аминокислоты и витамины, соевый белок и др. В комплексе это способствует полноценному росту и развитию системы пищеварения теленка.

Для производства качественного корма для телят используют экологически чистые и безопасные натуральные компоненты, что подтверждается сертификатами качества от независимых экспертов.

Что такое ЗЦМ и зачем он нужен?

ЗЦМ или заменитель цельного молока относят к кормовому концентрату, который предназначен для выпойки телят со второго месяца. По ссылке https://avamarket.com.ua/ru/tovary/velyka-rohata-khudoba/zamenitel-tselnogo-moloka-dlya-telyat можно заказать сертифицированный продукт по выгодной цене и с гарантией качества.

Он легко усваивается молодым организмом теленка, и используется с целью подготовки к потреблению более грубой пищи. Выпаивать телят ЗЦМ выгоднее с экономической точки зрения, чем обычным коровьем молоком, поэтому добавка пользуется популярностью в животноводстве.

Один литр молока получают из 125 г сухого порошка заменителя цельного молока. Для этого порцию смесит необходимо добавить в емкость с теплой водой и тщательно перемешать. Суточную норму потребления можно узнать на упаковке.

Она полностью обеспечивает организм теленка в необходимом количестве питательных и энергетических веществ, витаминов и минералов, белка и др. Дополнительно в состав введены антиоксиданты, БАД и растительные жиры.

Качественный ЗЦМ используют для выпойки телят до 90 дней, начиная со второго месяца их жизни. Это позволяет без особых проблем постепенно перейти на грубый прикорм. В результате гарантируется интенсивный набор веса и стабильный рост. Покупать корма и добавки нужно в проверенном магазине, где есть гарантия от официального производителя и сертификаты качества.

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