В Ізюмі правоохоронці проводять ідентифікацію загиблих або безвісти відсутніх осіб: створено графік відбору ДНК-зразків

Прокуратурою організовано відбір біологічних матеріалів в місті Ізюм серед місцевих мешканців для ідентифікації загиблих або безвісти відсутніх осіб.

Харківські експерти відібрали ДНК-матеріали у 450 похованих на масовому цвинтарі в Ізюмі. Проте ідентифікувати всіх загиблих на цей час неможливо. Зразки потрібно співставити з ДНК-зразками родичів загиблих. Наразі необхідні матеріали здали лише 80 осіб.

Прокурори Харківської обласної прокуратури звертаються до мешканців Ізюмщини, чиї родичі зникли безвісти, здати біологічні матеріали для проведення ДНК-експертиз з метою ідентифікації тіл загиблих.

Відібрання біологічних матеріалів надасть можливість ідентифікувати загиблу особу на будь-якій території України, відповідно до даних, внесених до Єдиної державної бази ДНК.

Здати біологічні матеріали можна у мобільній лабораторії 2 листопада (середа) та 4 листопада (п’ятниця) з 9:00 до 15:00 за адресою м. Ізюм, проспект Незалежності, 46-А (магазин «Будмаг» біля приміщення місцевої поліції).

Також це можна зробити у будь-якому регіоні України та в Харкові (для цього зверніться за телефонами 093-497-69-38, 067-952-93-06, 099-270-19-37, 099-777-77-41).

Якщо ви знаходитесь закордоном, відібрати ДНК-зразок можна самостійно.

Інструкція для самостійного відбору біологічних зразків для встановлення ДНК-профілю:

1. Зробити копії паспорта (громадянина України або закордонного) у 2 екземплярах, які завіряються власним підписом з написом «КОПІЯ ВІРНА» («КОПІЯ ВІРНА», підпис, прізвище, ініціали, дата).

2. Роздрукувати та заповнити заяву слідчому про забір слини та дозвіл ДНДЕКЦ до цієї інструкції.

3. За 40 хвилин до відбору біологічних зразків, а саме слини з ротової порожнини не можна вживати їжу, пити напої (у тому числі воду), палити.

4. Перед відбором зразків прополоскати ротову порожнину водою.

5. Перед відбором зразків запросіть 2 незацікавлених осіб (сусідів, друзів тощо) та підготуйте електронний пристрій (відеокамера, мобільний телефон з можливістю запису відео тощо). У подальшому відповідний відеофайл записується на електронний носій інформації (диск, флешкарта, карта пам’яті).

6. Для відбору Вам знадобиться:

• 6 стерильних ватних паличок;

• 6 паперових (використовувати поліетиленові пакети, баночки, зіп-пакети тощо ЗАБОРОНЕНО) згортків;

• 2 поштових паперових конверти.

7. За допомогою стерильної ватної палички, яка поміщається в ротову порожнину, проведіть паличкою від 5 до 10 разів по внутрішній поверхні правої щоки, при цьому злегка натискаючи на неї та провертаючи її. Дана паличка поміщується до невеликого паперового згортку. Після цього дії повторюються аналогічно з другою паличкою за лівою щокою, після чого паличка поміщується до невеликого паперового згортку. Далі аналогічні дії повторюються з третьою паличкою, якою треба провести декілька разів по внутрішній поверхні лівої та правої щоки, злегка натискаючи та повертаючи її. Дана паличка поміщується до невеликого паперового згортку. Усі три палички поміщуються до паперового конверта №1, який упаковується, скріплюється підписами. Вказані дії повторюються в аналогічному порядку та три палички упаковуються до паперового конверта № 2, який упаковується, скріплюється підписами (особи, яка надає зразок, та осіб, які були запрошені у якості незацікавлених).

8. Після пакування конвертів на конверті № 1 повинно бути зазначено: ЄРДР № 12022221070000624 від 15.09.2022; зразки слини (букальний епітелій) надає гр. Іванов Іван Іванович, 11.01.2011 р.н. (зазначаєте власні анкетні дані), далі підпис особи, яка надала зразки; П.І.Б. незацікавлених осіб та їх підписи; дата пакування; ОБОВ’ЯЗКОВО на місцях склеювання поштового конверту необхідно, щоб особа, яка надала зразки, поставила свої підписи.

9. Паперові конверти № 1 та № 2, 2 заяви, 2 копії паспорта та електронний носій з відео упаковуються для відправки міжнародним поштовим зв’язком та надсилаються за адресою: 61023, Україна, м. Харків, вул. Весніна, 14, 2 під’їзд для старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції Подбой Людмили Леонідівни.

У разі виникнення питань Ви можете звернутись за телефоном 093-497-69-38 (будь-який месенджер).

Нам потрібна ваша допомога. Спільними зусиллями ми зможемо ідентифікувати загиблих від рук російської армії та покарати всіх винних, причетних до трагедії в Ізюмі.

При виникненні питань можна звернутись за тел.: 093-497-69-38, 067-952-93-06, 099-270-19-37, 099-777-77-41 або написати в Телеграм-бот Харківської обласної прокуратури: https://t.me/Stop_Russian_War_Kharkiv_bot

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