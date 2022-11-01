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В Харківській області збільшилася кількість інсультів

В Харківській області збільшилася кількість інсультів

Упродовж року в Харківській області зареєстрували 1152 випадки інсульту: у Департаменті охорони здоров’я Харківської ОВА зазначають, що порівняно з минулим роком кількість пацієнтів із інсультом зросла на 20%.

Крім того, зменшується вік таких хворих: «Інсульт стає молодше і молодше з кожним роком. На сьогодні ми маємо 70% пацієнтів, яким тільки виповнилося 55 років, але маємо такі ж випадки, коли пацієнтам навіть 20, 30 років».

Запаморочення, порушення координації рухів, різка зміна тембру голосу та оніміння кінцівок – симптоми інсульту. Лікарі закликають вчасно реагувати на такі прояви і звертатися до Центру екстреної медицини та медицини катастроф.

Агентство Телевидения Новости

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