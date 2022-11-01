В Харківській області зведено 8 тимчасових мостів, будуються 6 переправ

З моменту деокупації Харківській області у вересні від наслідків бойових дій розчищено 420,7 км автомобільних доріг державного значення та 24,2 км комунальних доріг Балаклії, Куп’янська та Ізюма. Про це повідомляє Укравтодор.

Зараз дорожники сфокусовані на відновленні проїзду через зруйновані штучні споруди. Бригади підрядних організацій влаштовують 6 тимчасових переправ: подекуди монтують тимчасові мости, десь будують об’їзд. Ще 8 тимчасових мостів на Харківщині були зведені раніше і функціонують. Усього за час війни зруйновано 24 мости на державних дорогах області.

Триває розчищення автошляхів від сміття та уламків. Задля безпечного проїзду ремонтуємо покриття доріг. Учора в області працювали більше ніж 150 дорожніх робітників:

– 42 дорожників – на трасі М-03 Київ – Харків – Довжанський

– на Н-26 Чугуїв – Мілове – 29 осіб

– на Р-79 Сахновшина – Ізюм – Куп’янськ – КПП «Піски» – 26 дорожників

– Т-21-11 Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук – 6 працівників

– Р-78 Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка – 10 шляховиків

– 14 дорожників – на автошляху Т-21-17Т-21-17 Дергачі – Козача Лопань

– по 12 дорожників на дорогах Т-21-10 Шевченкове – Балаклія – Первомайський – Кегичівка і Т-21-04 Харків – Вовчанськ – КПП «Чугунівка».

Агентство Телевидения Новости