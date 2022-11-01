Три кораблі з зерном сьогодні вийшли з українських портів
Ще три кораблі, навантажені зерном, залишили українські порти у вівторок, 1 листопада.
Про це повідомляє Міноборони Туреччини у Twitter, пише ESPRESO.TV.
«Продовжується робота з відвантаження зерна в українських портах. Станом на ранок, з українських портів вийшли ще 3 судна із зерном», – ідеться в повідомленні.
Агентство AFP уточнило, що судна залишили українські порти в межах угоди, укладеної між рф та Україною за посередництва Туреччини та ООН.
29 жовтня росія оголосила про «зупинення» взятих на себе зобов’язань у межах угоди щодо безпечного експорту українського зерна Чорним морем.
Президент США Джо Байден заявив, що у світі посилиться голод через рішення росії заблокувати зернову угоду.
31 жовтня прессекретар президента рф Дмитро Пєсков відмовився назвати умови поновлення «зернової угоди».