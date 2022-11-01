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Три кораблі з зерном сьогодні вийшли з українських портів

Три кораблі з зерном сьогодні вийшли з українських портів

Ще три кораблі, навантажені зерном, залишили українські порти у вівторок, 1 листопада.

Про це повідомляє Міноборони Туреччини у Twitter, пише ESPRESO.TV.

«Продовжується робота з відвантаження зерна в українських портах. Станом на ранок, з українських портів вийшли ще 3 судна із зерном», – ідеться в повідомленні.

Агентство AFP уточнило, що судна залишили українські порти в межах угоди, укладеної між рф та Україною за посередництва Туреччини та ООН.

29 жовтня росія оголосила про «зупинення» взятих на себе зобов’язань у межах угоди щодо безпечного експорту українського зерна Чорним морем.

Президент США Джо Байден заявив, що у світі посилиться голод через рішення росії заблокувати зернову угоду.

31 жовтня прессекретар президента рф Дмитро Пєсков відмовився назвати умови поновлення «зернової угоди».

Агентство Телевидения Новости

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