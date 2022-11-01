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Білорусь розмістила на своїй території російські ракети «Кинджал»: з’явилися супутникові знімки

Білорусь розмістила на своїй території російські ракети «Кинджал»: з’явилися супутникові знімки

Розвідка Великої Британії виявила на білоруському аеродромі Мачулищі два літаки-перехоплювачі МіГ-31К FOXHOUND, з яких можуть запускатися гіперзвукові ракети Х-47М «Кинджал».

Про це повідомляється на офіційній сторінці Міністерства оборони Великої Британії, пише Громадське.

За даними відомства, літаки «майже напевно» розміщувалися в Мачулищах 17 жовтня, а неподалік від них у захисному земляному виступі розташовувалася велика каністра.

«Цілком ймовірно, що каністра пов’язана з балістичною ракетою повітряного запуску AS-24 KILLJOY, великогабаритним боєприпасом, для перенесення якого є пристосований варіант МіГ-31К», – пояснили в британській розвідці.

За припущенням британських військових, росія розмістила ракети у Білорусі, щоб надіслати сигнал Заходу. Також вона намагається зобразити Білорусь ще більшим співучасником війни.

«Маючи радіус дії понад 2000 км, базування KILLJOY в Білорусі дає росії невелику додаткову перевагу з точки зору вражання додаткових цілей в Україні», – додали в Міністерстві оборони Великої Британії.

Що відомо про «Кинджал»?

Гіперзвуковий авіаційний ракетний комплекс «Кинджал» вперше приступив до несення бойового чергування у 2017 році.

За даними Генерального штаба Збройних сил України, після пуску з літака ракета підіймається на велику висоту у верхні шари атмосфери, а під час заходу на ціль по балістичній траєкторії може розвивати швидкість приблизно 12 тисяч км/год.

Наразі наявні засоби протиповітряної оборони ЗСУ не дозволяють виявляти та знищувати «Кинджал». З початку повномасштабної війни росія декілька разів використовувала ці ракети проти важливих військових об’єктах. Зокрема, 18 березня ними вдарили по Івано-Франківській області, 9 травня – по Одеській області, а 7 серпня обстріляли об’єкт на Вінниччині.

Агентство Телевидения Новости

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