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В Харкові не працює одна котельня та кілька центральних теплових пунктів

В Харкові не працює одна котельня та кілька центральних теплових пунктів

Через ворожі обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури у Харкові не працює одна котельня і через нестачу тиску в системі – кілька центральних теплових пунктів, повідомили в міськраді.

Як повідомили у КП «Харківські теплові мережі», після вчорашньої масованої атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури України досі не вистачає напруги для повноцінної роботи тепломереж. Поки стоїть завдання вберегти обладнання від негативного впливу через перебої з напругою,  а мережі – від розмерзання у критичних ситуаціях.

«Особливо – внутрішньобудинкові мережі. У випадку загрози тривалої відсутності електропостачання на котельних та ЦТП необхідно здійснити терміновий злив системи. Це допоможе потім швидко відновити послугу», – зазначили на підприємстві. 

За інформацією ХТМ, на момент масованого обстрілу 31 жовтня 96% харківських будинків пройшли пробний пуск тепла. Тепер більшість робіт доведеться виконувати наново.

Агентство Телевидения Новости

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