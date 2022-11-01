Як правильно вмикати побутові прилади після відновлення електропостачання

Окупанти зосередилися на обстрілах українських об’єктів критичної інфраструктури, тож в Україні знову проводять екстрені та планові відключення електроенергії.

Як правильно «повертати» електричні прилади в мережу, нагадали у Мінреінтеграції:

«Не поспішайте одразу користуватись всіма наявними в квартирі потужними електроприладами.

Це може призвести до перевантаження мережі та повторного зникнення світла у будинку, але тепер вже не через стабілізаційне відключення, а через банальну аварію на підстанції.

Тож як вмикати електроприлади після стабілізаційних відключень, щоб не нашкодити ні техніці, ні мережі – пояснення в інфографіці».

Агентство Телевидения Новости