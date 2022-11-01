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ЗСУ просунулися на схід від Куп’янська і продовжують наступ на північ від Кремінної – ISW

ЗСУ просунулися на схід від Куп’янська і продовжують наступ на північ від Кремінної – ISW

Аналітики відзначають, що на північному сході Харківської області йдуть запеклі бої.

Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті за 31 жовтня.

На північному сході Харківської області тривають запеклі бої. При цьому в РФ стверджують, що штурми ЗСУ безуспішні. Разом з тим коментарі українського Генштабу щодо ситуації в регіоні більш стримані. Це може свідчити про просування Сил оборони України в бік Сватового.

“Російські джерела продовжували стверджувати, що українські війська вели контрнаступальні операції на північному сході Харківської області 30 і 31 жовтня. Міністерство оборони РФ і російські блогери стверджували 30 жовтня, що українські війська провели серію безуспішних штурмів навколо Орлянки, Табаєвки і Берестового, все в межах 30 км на північний захід від Сватового. Міноборони Росії також заявило, що 31 жовтня російські війська відбили атаки українських військ на північний захід від Сватового в районі Куп’янська. Російський військовий блогер повідомив, що українські війська готуються до чергового наступу в цьому напрямку на рубежі Орлянка – Первомайське”, – зазначили аналітики ISW.

Агентство Телевидения Новости

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