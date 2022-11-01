Ще 17 сел на Харківщині звільнені

Збройні сили України впродовж останніх 10 днів звільнили від окупантів 17 населених пунктів у Харківській області.

Про це йдеться у заяві радника голови Офісу президента Кирила Тимошенка.

За його словами, станом на 1 листопада українські військові деокупували вже 568 населених пунктів регіону Ще 29 населених пунктів залишаються окупованими, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«У нас залишається під окупацією 1,6%, це майже 29 населених пунктів, де зараз ведуться активні бойові дії нашими військовими для остаточного їх звільнення», – розповів він в ефірі національного телемарафону.Синєгубов також повідомив, що ОВА комунікує абсолютно з усіма населеними пунктами, проводиться евакуація.

Агентство Телевидения Новости