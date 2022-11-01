У Харкові на майдані Свободи з’явилися зображення патріотичних котів

У Харкові на майдані Свободи з’явилися патріотичні коти. Листи деревопліти, які закривають вибиті вікна однієї з будівель, прикрасили зображеннями котів та написами. Ініціаторами створення муралів стали учасники проекту “Культурний десант”. Над зображеннями працювало кілька художників.

Закриті ДСП вікна, за словами учасників “Культурного десанту”, створюють депресивний настрій. Тому будинки з вибитими вікнами вирішили прикрасити.

Картини супроводжуються написами: “Все буде Україна”, “Кажи ”Паляниця“, ”Воля“, ”Мі і космос опануємо“.

Раніше учасники проекту “Культурний десант” створювали картини у населених пунктах, звільнених від російської окупації. Перші мурали з’явилися в Ізюмі, Куп’янську, Балаклії.

Агентство Телевидения Новости