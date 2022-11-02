Вранці окупанти обстріляли Вовчанськ: п’ятеро поранених

Сьогодні вранці окупанти знову обстріляли Вовчанськ: внаслідок обстрілів поранено чотирьох жінок та чоловіка. Про це повідомляє ХОВА.

Протягом минулої доби ворог обстрілював міста Куп’янськ та Вовчанськ та населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів.

За уточненими даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, минулої доби в селищі Петропавлівка Куп’янського району внаслідок російського обстрілу поранення отримала мати 25 років та 2 дітей – 4-річний хлопчик та 6-річна дівчинка. Стан матері оцінюють як середній, діти у важкому стані.

Крім того, в Куп’янському районі з пораненнями госпіталізовано чоловіків 76 та 62 років. В Чугуївському районі зазнав поранень та був госпіталізований 70-річний чоловік.

Триває гуманітарне розмінування звільнених територій. За добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 1216 вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости