За добу на Харківщині знешкодили 1216 вибухонебезпечних предметів

Протягом доби 30 піротехнічних підрозділів ДСНС продовжували гуманітарне розмінування деокупованих територій.

Працювали 157 піротехніків та 58 одиниці техніки. Ними здійснено 80 залучень, обстежено та очищено територію загальною площею близько 17 га, вилучено та знешкоджено 1216 вибухонебезпечних предметів.

Основні зусилля піротехнічних підрозділів направлені на розмінування об’єктів критичної інфраструктури, водо-, газо-, тепло-, електро- мереж з метою їх відновлення, а також перевірка приватного житлового сектору у Харківському, Куп’янському, Ізюмському та Чугуївському районах області.

Так піротехніки за минулий день обстежили біля 4 км автомобільних доріг та 6 км газопроводів.

Загалом з 8 вересня по 1 листопада на деокупованій території Харківщини обстежено 1377 га місцевості, 190 км автомобільних доріг, 362 км ліній електропередач, 128 км залізничних колій та 177 км газопроводів, виявлено та знешкоджено 33836 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости