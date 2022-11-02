Понад 40 предметів на одного воїна: Британія відправила ЗСУ понад 195 тисяч комплектів зимового однострою

Британія відправила ЗСУ понад 195 тисяч комплектів зимового однострою, це понад 40 предметів на одного воїна

Про це повідомило міністерство оборони Сполученого королівства у твіттері, пише espreso.tv.

Зазначається, що Великобританія наразі відправила понад 195 000 одиниць зимового спорядження. Допомога прибуде разом з українськими призовниками після того, як вони завершили навчання на базах Великої Британії. Така кількість зимового спорядження означає, що це понад 40 предметів на одного воїна.

Окрім зимового спорядження, українські бійці отримають комплекти з надання першої медичної допомоги та елементи захисту.

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