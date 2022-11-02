В Харкові жінці, яка побила свою 15-річну доньку, загрожує позбавлення батьківських обов’язків

31 жовтня до відділу поліції № 2 ХРУП № 1 (Слобідський район) надійшло повідомлення про те, що мати вчиняє домашнє насильство щодо неповнолітньої доньки.

Поліцейські встановили, що між матір’ю та дитиною відбувся конфлікт. В результаті жінка побила доньку. Після чого дівчинка пішла до своєї подруги та розповіла, що сталося. Батьки подруги повідомили про подію до поліції та викликали швидку.

Дитину медики доставили до лікарні.

01 листопада комісія у складі інспектора ювенальної превенції та представників соціальних служб вилучили 15-річну дівчину з родини. Встановлено, що конфлікти в сім’ї відбуваються не вперше. Вирішується питання щодо позбавлення матері батьківських обов’язків.

Стосовно 35-річної жінки складені адміністративні протоколи за статтями 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) та 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) КУпАП.

Агентство Телевидения Новости