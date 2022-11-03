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На Харківщині на мінах підірвалися комбайн та трактор: одна людина загинула

На Харківщині на мінах підірвалися комбайн та трактор: одна людина загинула

Мінна небезпека в області залишається дуже високою: напередодні біля села Олександрівка Богодухівського району в полі на міну наїхав комбайн. 37-річний комбайнер госпіталізований з пораненнями. Про це повідомляє ХОВА.

Біля села Гракове Чугуївського району на міні підірвався трактор. На жаль, 45-річний тракторист загинув.

На деокупованих територіях області триває розмінування. За добу спеціалісти ДСНС знешкодили 754 вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости

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