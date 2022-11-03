За добу знищено 10 ударних дронів Shahed та БпЛА «Орлан», – Генштаб

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір ранок 3 листопада. 253 доба війни.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області; Верхньокамʼянське, Спірне, Бахмут, Майорськ, Первомайське, Новомихайлівка, Водяне, Павлівка та Пречистівка на Донеччині.

Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по обʼєктах критичної інфраструктури та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Протягом минулої доби противник завдав 3 ракетних та 24 авіаційних удари, здійснив понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ударів російських окупантів зазнали райони більш як 20 населених пунктів. Серед них – Куп’янськ Харківської області, Кременчук на Полтавщині, Невське Луганської області, Водяне, Вугледар, Красногорівка і Невельське Донецької області, Сміла на Черкащині, Нова Кам’янка Херсонської області та Тернові Поди на Миколаївщині.

На Слобожанському напрямку з мінометів, ствольної та реактивної артилерії ворог здійснював обстріли в районах населених пунктів Алісівка, Амбарне, Анискине, Гатище, Глибоке, Зелене, Козача Лопань, Красне, Мала Вовча, Мороховець, Огірцеве, Охрімівка, Соснівка, Стариця, Стрілеча та Хрипуни Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках окупанти з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстрілювали населені пункти Берестове, Дворічна, Кам’янка, Крохмальне і Фиголівка Харківської області, Греківка, Невське, Площанка і Суходіл на Луганщині та Терни і Ямполівка Донецької області.

За уточненою інформацією, підтверджено ураження противника за попередні дні. Так, у населеному пункті Першотравневе Миколаївської області знищено до 60 військовослужбовців, а у населеному пункті Василівка Запорізької області поранено до 50 російських загарбників.

Авіація Сил оборони минулої доби завдала по ворогу 21 удар. Під ураження потрапили райони зосередження озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони противника. Сили протиповітряної оборони збили 10 ударних дронів Shahed-136 та БпЛА «Орлан».

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони, за добу, уразили 5 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 склади боєприпасів та 3 інших важливих військових об’єкти противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости