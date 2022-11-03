Семеро поранених у Вовчанську та ракетний обстріл Харкова: дані прокуратури

2 листопада близько 23:10 російські військові завдали ракетний удар по Київському району Харкова. Пошкоджено підприємство та автомобільну техніку на його території. Попередньо, окупанти обстріляли Харків ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області рф.

Крім того, військові зс рф щоденно обстрілюють з мінометів та артилерії мирне населення та цивільну інфраструктуру м. Вовчанськ. Вранці 2 листопада окупанти обстріляли місто з артилерії калібру 152 мм. Поранення отримали п’ятеро жінок та двоє чоловіків. Пошкоджено низку житлових будинків місцевих мешканців.

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова та Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости