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Знову понад 700 окупантів та багато техніки: втрати ворога за добу

Знову понад 700 окупантів та багато техніки: втрати ворога за добу

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.11 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 74000 (+730) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2734 (+20) од,

бойових броньованих машин ‒ 5552 (+27) од,

артилерійських систем – 1755 (+22) од,

РСЗВ – 390 (+3) од,

засоби ППО ‒ 198 (+0) од,

літаків – 277 (+0) од,

гелікоптерів – 258 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1442 (+4),

крилаті ракети ‒ 397 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4162 (+9) од,

спеціальна техніка ‒ 155 (+1).

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Дані уточнюються.

Агентство Телевидения Новости

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