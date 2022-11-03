Сегодня 10:06
Просмотров: 311
Знову понад 700 окупантів та багато техніки: втрати ворога за добу
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.11 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 74000 (+730) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2734 (+20) од,
бойових броньованих машин ‒ 5552 (+27) од,
артилерійських систем – 1755 (+22) од,
РСЗВ – 390 (+3) од,
засоби ППО ‒ 198 (+0) од,
літаків – 277 (+0) од,
гелікоптерів – 258 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1442 (+4),
крилаті ракети ‒ 397 (+0),
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4162 (+9) од,
спеціальна техніка ‒ 155 (+1).
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Дані уточнюються.