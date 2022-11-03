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У Шевченківській громаді повністю відновили електропостачання

У Шевченківській громаді повністю відновили електропостачання

На Куп’янщині енергетики відремонтували обладнання по всій території Шевченківської громади. На виконання робіт знадобилося близько трьох тижнів, повідомили в ХОВА.

Загалом на території Шевченківського району електричних мереж обслуговуються 9600 побутових та 860 юридичних споживачів.

2 листопада також відновили електропостачання ще 315 споживачам міста Куп’янськ, сіл Нечволодівка і Грушівка.

Відновлювальні роботи на деокупованих територіях тривають. У Харківському районі повернули електропостачання 37 родинам сіл Руська Лозова та Верхня Роганка. 

Також подачу світла відновили для ще 16 домогосподарств міста Ізюм, а також 30 абонентів села Вовчий Яр і 145 – села Оскіл Ізюмського району.  

Крім того минулої доби частково відновили газопостачання для 970 родин Харківського та Ізюмського районів.

Агентство Телевидения Новости

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