Можна буде зробити чай та зарядити телефон: в Харкові показали шкільний пункт обігріву

Харків продовжує готуватися до можливих відключень світла та тепла. Пункти обігріву будуть створені на станціях метрополітену, у підвалах та притулках, у школах.

У всіх районах міста буде розгорнуто намети, обладнані обігрівачами. Пункти обігріву будуть обладнані і на наших безпечних зупинках та інших місцях. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов та показав, як будуть облаштовані пункти обігріву в школах.

Джерелом тепла у шкільних пунктах обігріву будуть дров’яні печі з виведенням димаря на вулицю. Спеціалісти харківських теплових мереж самостійно роблять такі печі.

Обов’язковою є в такому пункті обігріву кухня, на якій кухарі комунального підприємства шкільного харчування готуватимуть гарячу їжу.

«Електрика для плит та освітлення подаватиме генератор. Від нього будуть запитані розетки, тож буде можливість зарядити мобільні телефони, зробити гарячий чай.

Якщо відключення світла і тепла триватиме кілька днів – у такому пункті обігріву можна буде переночувати. Для цього будуть створені умови.

Ми забезпечимо підвезення води до таких пунктів та медикаменти у разі необхідності».

Агентство Телевидения Новости