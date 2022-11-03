«Кримський міст на біс!»: Укрпошта випускає нову марку

У п’ятницю, 4 листопада, «Укрпошта» випускає марку «Кримський міст на біс!» Про це генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський повідомив у Телеграмі, пише Укрінформ.

«4 листопада буде 8 років, 8 місяців та 8 днів українського спротиву російській навалі. А ще 4 листопада державне свято на росії – День Народного Единства. Ми, в Укрпошті, настільки доброзичливі, що робимо подарунки навіть нашим ворогам. А тому у п’ятницю, 4 листопада, Укрпошта випускає нову марку – «Кримський міст на біс!». / і неважливо, хто насправді підірвав міст, нам вистачає самого факту/», – заявив Смілянський.

Тираж марки складає 300 тис. маркових аркушів або 2,1 млн марок.

Проте понад 70 тис. листів вже продано по передзамовленню і вони вже скоро будуть у своїх власників. А всі інші – поки вистачає запасів, вже цієї п’ятниці зможуть їх придбати у всіх міських відділеннях Укрпошти та на сайті.

«А щоб точно без черг (хто там зна на скільки сподобається «подарунок» аналговнетам) « не забуваймо про офіційні онлайн-магазини Укрпошти на маркетплейсах Prom, Kasta, Rozetka, eBay та Amazon. Там же можна буде придбати й тематичний мерч – футболки, світшоти та два види магнітів», – зазначив Смілянський.

Він також закликав українців долучитися до «привітань».

«І нехай сам випуск цієї марки стане не менш пророчим в сенсі повного знищення будь-яких зв’язків з окупантом. Більше деталей згодом, і всі сюрпризи не розкриваємо, проте запуск марки буде. P.S. Марки Укрпошти продаються навіть, коли нема світла, бо несуть в собі проміння надії, що все, що на них зображено – обов’язково здійсниться», – додав Смілянський.

Як повідомляв Укрінформ, генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський запропонував українцям проголосувати за ескіз марки, яка символізуватиме новий переможний 2023 рік.

Агентство Телевидения Новости