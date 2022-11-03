Місто готується до деокупації ЗСУ: з Херсонської ОДА зняли російський триколор.

Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський показав фото будівлі адміністрації міста, на якій немає російського прапора. Світлину він розмістив на своєму Telegram-каналі, пише ZN.UA.

«Херсонська обласна державна адміністрація. Фото зроблене сьогодні. Таємниче зникнення самі розумієте чого…, – пише Соболевський. – Херсон був, є і буде тільки українським. І якщо не ми, так самі знімете свої ганчірки».

Нагадаємо, очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що війна, яку проти України почала Росія, повинна закінчитися до літа. Він також зауважив, що до зими ЗСУ ще здобудуть масштабні перемоги. Ймовірно, це буде звільнення міста Херсон. Впевненість в цьому підсилює й те, що командувач окупаційних військ РФ в Україні генерал Сєргєй Суровікін підтвердив, що ситуацію на фронті, в тому числі й на херсонському напрямку, можна схарактеризувати як напружену.

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