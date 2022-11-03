В Україні вже ліквідували понад 1400 російських офіцерів

На війні в Україні вже знищили понад 1400 російських офіцерів. Серед них – 2 генерал-лейтенанти та 8 генерал-майорів.

Українські захисники продовжують активно нищити ворога на нашій землі. Зокрема, й велику кількість російських офіцерів.

Про це повідомляє Слово і Діло із посиланням на СтратКом ЗСУ.

Відомо, що станом на 1 листопада в Україні вже знищили 1402 високопоставлених військових армії рф. Такі дані наводять дослідники OSINT.

Скільки військових та цивільних загинули в ході конфліктів після Другої світової війни

Якими втратами серед військових та цивільних оберталися збройні конфлікти після Другої світової війни – на інфографіці.

Зазначається, що серед ліквідованих – 2 генерал-лейтенанти та 8 генерал-майорів. З усієї кількості 26% становлять старші російські офіцери.

Також на російсько-українській війні знищили 44 полковники росії, 98 підполковників та 193 майори. Крім того, вдалося вбити 279 капітанів, 471 старшого лейтенанта, 235 лейтенантів та 72 військових іншого рангу.

Нагадаємо, 1 листопада під час бойових дій в Україні загинули приблизно 800 російських військових, найбільше на Авдіївському та Лиманському напрямках. Загальні втрати окупанти з 24 лютого становлять 73 тисячі 270 осіб.

З 21 вересня на війні в Україні та в тилу загинуло понад 100 мобілізованих росіян. Найбільше загиблих із Уралу.

Агентство Телевидения Новости