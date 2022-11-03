Харківські патрульні затримали підозрюваного у крадіжках з покинутих будинків

Сьогодні вночі на лінію 102 надійшло звернення від небайдужого громадянина. Він повідомив, що чує підозрілий шум в будівлі по сусідству, хоча в ній нікого не має бути.

Патрульні негайно прибули на місце. Під час обстеження території поліцейські виявили чоловіка, який із сумками вилазив через вікно. Побачивши правоохоронців, він почав тікати, але інспектори наздогнали та затримали втікача, повідомляє пресслужба УПП Харківської області.

Під час поверхневої перевірки патрульні виявили у чоловіка велику кількість комплектів ключів та речі, які, ймовірно, він викрав з будинку. Також, оглянувши будинки поруч, поліцейські виявили сліди злому інших осель.

Для встановлення обставин події на місце викликали слідчо-оперативну групу.

Агентство Телевидения Новости