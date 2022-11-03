Працівника Ізюмського палацу культури підозрюють у колабораціонізмі: організовував велопробіг до Дня російського прапора

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру керівнику-художнику міського палацу культури в Ізюмі за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, у травні чоловік добровільно погодився співпрацювати з окупантами і став «начальником отдела культуры, молодёжи и спорта Изюмского района Харьковской области».

Поплічник окупантів організовував в окупованому Ізюмі низку урочистих заходів, зокрема присвячених Дню перемоги та Дню державного прапора рф.

Задля святкування Дня російського триколору колаборант звернувся до так званого «начальника управления культуры ВГА Харьковской области» для видачі прапорів, фарби та повітряних кульок кольорів російського прапора і білих футболок з прапором рф. Все для того, щоб провести урочистий велопробіг до Дня прапора країни-агресора.

Досудове розслідування проводять слідчі Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости