Розпочався процес відбору ДНК-матеріалів серед мешканців Ізюма

2 листопада в Ізюмі розпочала роботу передана урядом Франції мобільна лабораторія для відбору ДНК-матеріалів у осіб, чиї родичі зникли безвісти або поховані на території району. Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

На місці працюють експерти Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса», прокурори Ізюмської окружної прокуратури Харківської області та слідчі СУ ГУНП в Харківській області.

Сьогодні біологічні матеріали здали 16 осіб.

Здати біологічні матеріали можна у мобільній лабораторії 4 листопада (п‘ятниця) з 9:00 до 15:00 за адресою м. Ізюм, проспект Незалежності, 46-А (магазин «Будмаг» біля приміщення місцевої поліції).

Відібрання ДНК-матеріалів надасть можливість ідентифікувати загиблу особу на будь-якій частині території України, відповідно до даних, внесених до Єдиної державної бази ДНК.

Агентство Телевидения Новости