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Рада позбавила мандатів нардепів Васильковського та Рабиновича

Рада позбавила мандатів нардепів Васильковського та Рабиновича

Причиною для припинення повноважень є втрата громадянства України

Верховна Рада проголосувала за позбавлення мандатів депутатів Ігоря Васильківського та Вадима Рабиновича.

Про це повідомив нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

За припинення повноважень Васильківського проголосували 292 нардепи, а стосовно Рабиновича – 302. Причиною позбавлення мандатів вказали втрату громадянства України.

Агентство Телевидения Новости

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