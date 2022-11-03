Окупанти тікають з Херсона в Генічеськ: ОВА вже без триколора. Але це може бути провокацією.

За його словами, російські війська, швидше за все, підуть із правобережжя Херсонської області.

“Швидше за все наші частини, наші війська виходитимуть на лівобережну частину Херсонської області”, – заявив Стремоусов.

Як повідомило пропагандистське ЗМІ “Коммерсантъ” після цього місцеві Telegram-канали почали викладати фото будівлі “адміністрації” вже без прапора окупантів. Окупаційна влада пояснила це тим, що “адміністрація” минулого тижня передислокувалась до Генічеська.

“Жителі Херсона, які залишилися, наражають себе на небезпеку”, – нагадав про “евакуацію” колаборант Стремоусов у своєму Telegram.

Як повідомляли Українські Новини, раніше британська розвідка розповіла, що РФ, ймовірно, має намір прискорити вихід із Херсона. Було зафіксовано примусовий виїзд населення та вивезення останків Потьомкіна з Херсона.

Тим часом 2 листопада через загрозу бойових дій у Херсонській області мер Олешок закликав жителів евакуюватися вглиб Херсонської області.

окупованих районах Херсонської області рашисти оголосили про проведення “ревізії об’єктів сонячної генерації електроенергії”. Якщо власники майна не з’являться у встановлені строки щоб засвідчити своє право власності, майно буде “націоналізовано” (викрадене) та передане створеній окупантами фейковій компанії “ГУП Херсонобленерго”. Потім майно планується вивезти на територію РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ГУР МО.

“Продовжується незаконна “евакуація” українських громадян Херсонської області з правого берега Дніпра. Щоб заохотити людей до переїзду, їм пропонують отримання так званих “житлових сертифікатів” на придбання житла в рф. В рамках “евакуації” місцевих жителів примусово виселяють з квартир та будинків. У звільнене житло заселяються перевдягнені в цивільне військові зс рф. У місцевих відбирають автомобілі для використання окупаційними військами”, – йдеться в повідомленні.

Також, за даними розвідки, з інтернатів Херсона вивезли дітей на територію окупованого Криму. На сьогодні дітей розмістили на базі однієї з психіатричних лікарень Сімферополя. Також на територію окупованого півострова перевезли ув’язнених херсонської колонії.

“Місцевих жителів попереджають, що всі причали (навіть невеликі сільські) мають бути порожніми. В разі знаходження будь-яких плавзасобів, їх або знищать, або конфіскують.

Впродовж кількох останніх тижнів йде переселення колаборантів та представників окупаційної адміністрації до пансіонатів, які розташовані на Арабатській Стрілці. Власників баз відпочинку примушують розселяти “переселенців”. Крім того, російські військові здійснюють пошук вільних приміщень для розселення”, – зазначили в Головному управлінні розвідки.

Наразі військовими рф активно використовується дорога через Арабатську Стрілку між Кримом та Херсонською областю. До 24 лютого зазначена дорога не використовувалась, оскільки була перекопана та мала рви. Після початку збройної агресії інженерні підрозділи зс рф відновили ґрунтову дорогу та транспортне сполучення, що дозволило зменшити маршрут з окупованого Криму до Херсонської, а у подальшому і Донецької областей орієнтовно на 120 км.

Окупанти можуть готувати провокації у Херсоні та області. Саме тому з будівлі Херсонської ОДА міг зникнути російський прапор.

Про це в ефірі телемарафону сказала начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна.

Вона попередила, що російські військові у Херсоні готуються до наступу ЗСУ, тому планують провокації. Зокрема, окупанти перевдягаються у цивільний одяг.

Гуменюк зазначила, що зникнення російського триколору з будівлі Херсонської ОДА теж може бути частиною плану росіян.

“Це певні провокації для того, щоб створити враження, що населені пункти залишені, що захід в них безпечний. Але з огляду на те, що вони готувалися до вуличних боїв, як вони розташовують свої підрозділи, ми усвідомлюємо заплановану тактику дій. Не варто поспішати радіти, треба розуміти, що гібридна війна передбачає і ось такі інформаційні вкиди, атаки”, – пояснила речниця.

Гуменюк додала, що подібні провокації вже відбувалися у Херсоні. Окупанти намагалися створити враження, що нібито українські війська обстрілюють цивільне населення

Агентство Телевидения Новости