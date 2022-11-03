Куп‘янський район знову під обстрілами окупантів: є загиблі та поранені

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Російські військові продовжують обстрілювати мирне населення прилеглих до лінії зіткнення територій.

Ввечері 1 листопада окупанти обстріляли смт Дворічна Куп‘янського району: загинула 82-річна жінка, яка в цей час перебувала на подвір‘ї будинку. Ввечері того ж дня ворог, попередньо, з РСЗВ «Град» обстріляв с. Петропавлівка. Поранено 25-річну жінку та її двох дітей: хлопчика 3 років та 6-річну дівчинку.

2 листопада ворожа армія продовжила обстріли смт Дворічна, с. Подоли та м. Куп‘янськ. Пошкоджено житлові будинки.

Під час ракетного удару окупантів по Куп‘янську ворожа ракета потрапила у приватний будинок, загинула жінка 82 років.

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