Новий обмін: вдалося повернути 107 воїнів, зокрема поранених в Оленівці

Вдалося звільнити 107 воїнів – 6 офіцерів, 101 рядового та сержанта.

Це бійці зі ЗСУ, ВМС, ТрО, ДПСУ, НПУ, ДССТ, нацгвардійці, серед яких троє “азовців”.

74 бійця захищали “Азовсталь”.

“Ми повернули додому багатьох поранених у боях. Зокрема, нам вдалося обміняти тяжкопоранених та лежачих з Маріуполя, із «Азовсталі», хлопців з осколковими пораненнями рук та ніг, вогнепальними пораненнями різних частин тіла. Є люди з ампутованими кінцівками та опіками, які не відчувають частину обличчя, з інфікованими ранами. Також є поранений боєць внаслідок вибуху в Оленівській колонії”, – пише глава ОП Андрій Єрмак.

Агентство Телевидения Новости