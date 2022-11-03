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Прокурори у суді довели вину наркоторговця: за ґратами засуджений проведе 6 років

Прокурори у суді довели вину наркоторговця: за ґратами засуджений проведе 6 років

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Чугуївської окружної прокуратури Харківської області судом визнано винним 45-річного рецидивіста у вчиненні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 317 КК України).

Прокурори у суді довели, що у квітні 2020 року у с. Лиман місцевий мешканець продав чоловіку канабіс.

Під час обшуку у його квартирі правоохоронці виявили концентрат макової соломки, макову соломку, канабіс та опій ацетильований. Крім того, у помешканні чоловік організував місце для вживання наркотиків, куди приходили його знайомі.

Зміївський районний суд Харківської області призначив наркоторговцю 6 років 2 місяці позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости

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