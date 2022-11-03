Перевірка МАГАТЕ не виявила ознак “брудної бомби” в Україні

Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) завершили свою польову перевірку в трьох місцях в Україні на прохання уряду України, повідомив сьогодні генеральний директор Рафаель Маріано Гроссі.

Письмові запити України до МАГАТЕ надіслати групи інспекторів були видані після того, як Російська Федерація висунула звинувачення щодо діяльності на трьох локаціях – Інституті ядерних досліджень у Києві, Східному гірничо-збагачувальному комбінаті в Жовтих Кодах і на заводі “Південмаш” в Дніпрі.

“За останні кілька днів інспектори змогли виконати всі заходи, які планувало провести МАГАТЕ, і отримали безперешкодний доступ до місць. На підставі оцінки наявних на сьогоднішній день результатів та інформації, наданої Україною, Агентство не виявило жодних ознак незаявленої ядерної діяльності та матеріалів у місцях розташування”, – сказано в заяві МАГАТЕ.

Інспектори також відібрали зразки навколишнього середовища для аналізу в лабораторіях МАГАТЕ.

“Наша технічна та наукова оцінка результатів, яку ми наразі провели, не показала жодних ознак незаявленої ядерної діяльності та матеріалів у цих трьох місцях. Крім того, якнайшвидше ми повідомимо про результати відбору проб навколишнього середовища”, – сказав Гроссі.

Генеральний директор підкреслив, що МАГАТЕ залишається готовим далі працювати в Україні, щоб перевірити відсутність незаявленої діяльності та матеріалів і таким чином запобігти будь-якому зловживанню такими матеріалами.

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