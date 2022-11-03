Загрожує “довічне”: справи харківських гуляйтерів вже спрямовуються до суду

Працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією Харківщини завершили досудове розслідування стосовно колишнього правоохоронця, який активно співпрацював із загарбниками під час окупації деяких територій Харківської області.

Обвинувальний акт направлено до суду.

На початку березня, під час окупації селища Чкаловське Чугуївського району, правоохоронець почав допомагати ворогу. Чоловік активно закликав інших правоохоронців переходити на бік ворога, показував окупантам місця, де потрібно встановлювати вогневі позиції, аби завадити наступу Збройних сил України.

Окупанти «підвищили» зрадника та перевели до Куп’янська керувати так званим «карним розшуком» окупаційної поліції. Після цього він почав активно шукати місцевих учасників АТО та людей, у яких була зброя, затримувати їх та проводити допити.

Він також забирав у місцевого населення транспортні засоби для потреб військ рф, чергував на блокпостах.

Колишній правоохоронець обвинувачується у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.

Раніше ДБР затримало зрадника, призначеного окупантами «заступником міністра промисловості» Харківщини. Він зокрема намагався створити на території Куп’янська окупаційну митницю.

Агентство Телевидения Новости