Підприємці планували змустити аграрієв переплатити за електроенергію чверть мільйона

Київською окружною прокуратурою м. Харкова до суду подано позовну заяву до товариства з обмеженою відповідальністю про стягнення з нього понад 250 тис. грн надміру сплачених бюджетних коштів, одержаних на виконання недійсних додаткових угод до договорів.

У ході вивчення прокуратурою інформації з вебпорталу «Prozorro» встановлено, що Інститутом рослинництва ім. В.Я. Юр’єва Національної академії аграрних наук України, тобто замовником, проведено відкриті торги щодо закупівлі електричної енергії.

Переможцем торгів визначено ТОВ, з яким було укладено два договори про постачання електроенергії на суму майже 1,3 млн грн. У подальшому було укладено додаткові угоди до цих договорів, якими суттєво зменшено обсяги предмету закупівлі і збільшено ціну за одиницю товару. На підставі цих додаткових угод замовник «переплатив» ТОВ-постачальнику електроенергії 250 тис. грн.

Однак зазначені додаткові угоди не відповідають тендерній документації та вимогам законодавства, зокрема ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі», а тому їх слід визнати недійсними.

Порушення законодавства стали підставою для направлення окружною прокуратурою до Господарського суду Харківської області відповідного позову в інтересах держави в особі Національної академії аграрних наук України та Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва Національної академії аграрних наук України.

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