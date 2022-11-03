Поліклініка з Північної Салтівки відновила роботу в форматі мобільної амбулаторії: як працюють лікарі

Сім разів окупанти били по 10-й поліклініці на Салтівці – снаряди падали поряд та потрапляли безпосередньо в будівлю. Розбито лабораторію, кабінети, знищено обладнання. Навесні медзаклад припинив роботу.

Тетяна Лисенко, директор КНП «Міська поліклініка № 10»

10 поліклініка – це Північна Салтівка, на краю стоїть. І це була лінія фронту, постійні обстріли. Спочатку страждали будівлі, весь персонал проживає в цих будинках. І тому в перші дні багато хто не міг жити в своїх домівках, прийщлось переїжджати. Наша поліклініка була трохи закрита цими будівлями. І перший місяць вона вистояла і ми там ще приймали. У нас в підвалі проживали люди і наш персонал з сім’ями. А через місяць почалися обстріли, попадання, люди почали виїжджати, і так сталося, що поліклініка стала порожньою.

Лікарі продовжили консультувати пацієнтів онлайн, робота на цьому напрямку не зупинялася. За допомоги міжнародного медичного корпусу сьогодні в Харкові запрацювала мобільна амбулаторія – є все потрібне обладнання та лікарі.

Тетяна Лисенко, директор КНП «Міська поліклініка № 10»

У нас є новий пересувний рентген-апарат, узд з двома датчиками, в кожній кімнати електрокардіограф, кімната для хіругів, для малих операцій, для гінекологів.

Прийом ведуть 5 сімейних лікарів, по черзі працюють профільні спеціалісти.

Тетяна Лисенко, директор КНП «Міська поліклініка № 10»

Це кардіолог, невропатолог, гастроентеролог, хірург, гінеколог, лор. Якщо будуть потрібні ще спеціалісти, будемо дивитися по нашим пацієнтам. Якщо їх буде дуже багато і вони будуть потребувати якихось консультацій – будуть приїжджати інші.

Віталій прийшов до кардіолога з приводу інфаркту, який стався два роки тому. До війни чоловік мешкав неподалік 10 поліклініки.

Віталій

Ну окна вибиты, кое-где прилет в корпус, разбито. Там досталось. Но смотря с чем сравнивать. Рядом там дом – жесть, дальше – тоже печально.

Володимир Григорович планує потрапити до кількох лікарів. Після вимірювання тиску отримує направлення на обстеження.

Володимир Григорович

Беспокоит давление, операция была на глазах, тоже нужно показаться врачу. Сейчас обстановка такая, что спокойным быть тяжело.

Олександра Лісняк, медсестра

Тут взагалі кабінет щеплення, але тут допомога надається ін’єкціями. Якщо потрібна термінова допомога, якщо потрібно зробити маніпуляцію. Внутрішньом’язовий укол, чи внутрішньовенний. Ось стійка для цього.

В 10й поліклінці Олександра працює три роки. Про відновлення роботи медзакладу дізналася, коли була з дитиною за кордоном. Зібрала речі та приїхала.

Олександра Лісняк, медсестра

Мені взагалі дуже хотілося працювати і коли я дізналася, що відкриваються – зразу все кинула, приїхала сюди. Не можу видіти нічого не робити, хочеться допомагати людям. І зразу ж з першого дня вийшла сюди. Багато людей мене осуждало, кажуть, з дитиною потрібно було сидіти. Але я зрозуміла, що за кордоном важно влаштуватися по медицині, там зовсім інші правила. Я прийняла таке рішення приїхати сюди, на своє місце, і дуже задоволена.

Мобільна амбулаторія захищена 7-метровим парканом, укріпленим бетонними плитами та мішками з піском. Це має уберегти від уламків. але не від прямого влучання. Тому на час повітряних тривог і лікарі, і пацієнти мають спускатися в метро, поряд з яким розташований медзаклад.





Агентство Телевидения Новости