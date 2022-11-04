Харківщина залишається серед регіонів, де діють графіки погодинних відключень

Графіки погодинних відключень діятимуть у 10 регіонах

У п’ятницю, 4 листопада, в Україні продовжать діяти екстрені відключення електроенергії. Вони зачеплять 10 регіонів.

Про це поінформувала пресслужба НЕК “Укренерго” у соцмережі Facebook.

Де не буде світла

Як зазначили в Укренерго, оператори розподільчих мереж (обленерго) отримали обсяги для обмеження електропостачання.

Графіки погодинних відключень діятимуть із 00:00 до 24:00 у таких областях:

Дніпропетровська;Кіровоградська;Запорізька;Сумська;Харківська;Полтавська.

Погодинні відключення у період з 7:00 до 22:00 діють в областях:

Київ та область;Чернігівська;Черкаська;Житомирська.

В Укренерго уточнили, що графік погодинних відключень означає те, що деякі споживачі будуть обмежені щодня, проте за розкладами.

Водночас місцеві оператори розподільчих мереж (обленерго) мусять попереджати громадян про терміни відключень конкретних вулиць та районів.

“Обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, яке збільшилось через пошкодження від ворожих обстрілів та сезонне зниження температури”, — зауважили у компанії.

Графік відключень можна знайти за посланням. Однак це не означає, що сто відсотково у ці години у той чи інший громаді не буде світла, якщо система справляється, оператори не знеструмлюють ОТГ.

Агентство Телевидения Новости