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Обстріли прифронтових територій та мінна незбека, є поранені

Обстріли прифронтових територій та мінна незбека, є поранені

Протягом доби окупанти знову наносили удари по населених пунктах Куп’янського, Ізюмського та Чугуївського районів.

У Куп’янську внаслідок обстрілу горіла прибудова до житлового будинку, повідомили в ХОВА

Після обстрілу об 11 годині в Куп’янську виникла пожежа на даху адмінбудівлі фермерського господарства.

Близько опівночі в Савинській громаді Ізюмського району окупанти влучили в приватний будинок.

Без постраждалих.

Сьогодні, близько 4 години ранку, в Чугуєві зафіксували 4 влучання на відкритій території, на щастя, без жертв.

Піротехніки на території області за добу ліквідували 471 вибухонебезпечний предмет. Мінна небезпека на Харківщині залишається: вчора в Ізюмі на міні підірвався 69-річний чоловік, із травмами середньої тяжкості його госпіталізували до лікарні.

Агентство Телевидения Новости

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