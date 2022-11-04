Обстріли прифронтових територій та мінна незбека, є поранені
Протягом доби окупанти знову наносили удари по населених пунктах Куп’янського, Ізюмського та Чугуївського районів.
У Куп’янську внаслідок обстрілу горіла прибудова до житлового будинку, повідомили в ХОВА
Після обстрілу об 11 годині в Куп’янську виникла пожежа на даху адмінбудівлі фермерського господарства.
Близько опівночі в Савинській громаді Ізюмського району окупанти влучили в приватний будинок.
Без постраждалих.
Сьогодні, близько 4 години ранку, в Чугуєві зафіксували 4 влучання на відкритій території, на щастя, без жертв.
Піротехніки на території області за добу ліквідували 471 вибухонебезпечний предмет. Мінна небезпека на Харківщині залишається: вчора в Ізюмі на міні підірвався 69-річний чоловік, із травмами середньої тяжкості його госпіталізували до лікарні.